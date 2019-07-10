Diyarbakır’da futbola yoğun ilgi

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği yaz spor okullarına katılan yaklaşık bin 500 sporcu müdürlüğe bağlı futbol tesislerinde 12 futbol antrenörü ile çalışmalara başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen spor organizasyonda öğrenciler antrenörler tarafından futbolun temel eğitimlerini alarak eğitiliyor. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin burada futbolun temel eğitimlerini aldığını ve yetişen sporcuların ihtiyaç olması halinde kentteki amatör spor kulüplerine yönlendirileceğini söyledi. Amaçlarının Türk futboluna ahlaklı sporcular yetiştirmek olduğunu ifade eden Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak altyapıya önem verdiklerini belirtti. Burada yetişen sporcuların hem Diyarbakır futboluna hem de Türk futboluna hizmet edeceğini kaydeden Demir, “Bilindiği gibi geçen yıl yaz okullarında çok büyük bir sporcu topluluğuna burada eğitimler verildi. İnşallah bu çocuklarımız bundan sonra amatör spor kulüplerine yönlendireceğiz. Orada özellikle bu takımlarda kendilerini daha çok yetiştirecekler. Hem Diyarbakır’ımıza hem de Türkiye’nin diğer spor kulüplerine futbolcu olarak gidecekler” dedi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak diğer spor branşlarına da sporcu yetiştirdiklerini dile getiren Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaz spor okullarında sadece futbol değil, futbolun dışında birçok alanda öğrencilerimiz çalıştırılıyor. Futbolun dışında, basketbol, voleybol, yüzme, tekvando gibi spor alanlarında da kendi hocalarımız tarafından eğitim veriliyor. Her yıl il müdürlüğümüz tarafından geleneksel olarak yapılan yaz okullarımızda futbol branşı için ortalama 2 bin 2 bin 500 kayıt alıyoruz. Bu öğrencilerimize futbolun ilk temel eğitimlerini veriyoruz. Sonrasında buradaki yetenekli gençlerimize altyapı eğitimini verdikten sonra lisanslı oyuncu yapıyoruz. Buradaki amaç futbolun altyapısını beslemek, Diyarbakır’daki futbolumuzun gelişmesini sağlamaktır.”