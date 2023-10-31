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Yerel Diyarbakır'da Filistin yararına kermes açıldı
Yerel

Diyarbakır'da Filistin yararına kermes açıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 13:19:00 -
Diyarbakır'da Filistin yararına kermes açıldı

İşgal rejiminin Filistin'e yönelik sürdürmekte olduğu bombardıman neticesinde oluşan ağır tahribat ve mağduriyetleri giderme adına başlatılan yardım çalışmaları kapsamında Diyarbakır İHH Vakfı tarafından Şeyh Said Meydanında kermes stantları kuruldu.

İşgal rejiminin Filistin'e yönelik sürdürmekte olduğu bombardıman neticesinde oluşan ağır tahribat ve mağduriyetleri giderme adına başlatılan yardım çalışmaları kapsamında Diyarbakır İHH Vakfı tarafından Şeyh Said Meydanında kermes stantları kuruldu.

Aksa Tufanı operasyonuyla beraber işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Filistin'de oluşan mağduriyet ve tahribatlar gün geçtikçe artarken başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında direnişe destek çağrılarıyla beraber yardım çalışmaları da artıyor.

Diyarbakır'da Gazze yararına kermes çalışması başlatan İHH Vakfı, kurulan stantlarda elde edilen gelirleri Filistin'e ulaştırmak üzere hayırseverlere yemek, tatlı ve içecek ikramlarında bulunuyor.

Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Kermes Alanı Koordinatörü Faruk Arkan, tüm Müslümanları kermeslerine katkı sunmaya davet etti.

Siyonist israilin 7 ekimden bu yana Filistin'de yaptığı soykırımdan dolayı Müslümanlar olarak oluşan sorumluluğu kısmen de olsa yerine getirmek için kermesler düzenlediklerini ifade eden Arkan, "Kermeslerimizde yemek, tatlı ve içecek çeşitlerimiz mevcuttur. Gelen Müslümanlar yemeklerini burada yiyebiliyor. Aynı zamanda kumbaralarımız var. İsteyenler sadaka ve infaklarını kumbaralara bırakabiliyorlar." dedi.
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Şu an sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı şimdilik sadece yardım toplama faaliyeti yapabildiklerinin altının çizen Arkan, "Şimdilik elimizden bu geldiğinden anca bunu yapabiliyoruz. Yardımlar, elektrikler kesilmeden önce hesaptan gönderiliyordu. Şimdi ise devletin çalışmalarıyla topladığımız yardımları yollayabiliyoruz, ulaşıyor. Kermes programımız 8 kasıma kadar devam edecek. Müslümanların bu tür yardımlardan mahrum kalmamasını temenni ediyor, kermesimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. (İLKHA)

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