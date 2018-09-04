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Diyarbakır'da feci kaza! Anne ve 40 günlük bebeği hayatını kaybetti

Diyarbakır'da 20 yaşındaki Zehra Kaya, 40 günlük bebeğini aşı yaptırmak için hastaneye götürürken yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin altında kaldı. Kazada anne ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti.

04 Eylül 2018 Salı 17:51
Diyarbakır'da feci kaza! Anne ve 40 günlük bebeği hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonetin çarptığı anne ve 40 günlük bebeği hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Zehra Kaya (20) aşı yaptırmak için hastaneye götürdüğü 40 günlük bebeğiyle Diyarbakır-Mardin karayolunda karşıya geçmek isterken sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 LE 258 plakalı kamyonetin altında kaldı.

Kazada bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan anne de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 17:51
  1. Diyarbakır-Mardin karayolu
  2. Zehra Kaya
  3. trafik kazası
  4. 112 Acil Sağlık ekibi

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