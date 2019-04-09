Diyarbakır'da esrar yüklerken yakalandılar Diyarbakır'da, araçta yapılan aramada 85 kilogram esrarın ele geçirildi. Düzenlenen operasyon sonucu 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin ellerinde bulundurdukları uyuşturucuyu, Adana'ya sevk etmek için nakliyeci aradıkları bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takipte, zanlıların, Lice ilçesine bağlı Çağdaş Köyü kırsalında, hafif ticari araca esrar yüklediği tespit edildi. Söz konusu araç, takip sonrasında merkeze bağlı Kayapınar ilçesinde durduruldu. Araçta gerçekleştirilen aramada, bagajda çuval ve siyah poşete sarılı, satışa hazır vaziyette 85 kilo 52 gram esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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