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Diyarbakır'da esnafın silahlı kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Bismil ilçesinde, esnaf arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:57
Diyarbakır'da esnafın silahlı kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 604'üncü Sokak'ta sebze ve meyve komisyonculuğu yapılan bir işyerine gelen kişiler ile içeride bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, karşılıklı ateşlenen silahlardan çıkan kurşanların isabet ettiği Abdurrahman Kökel ile Mustafa Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis sevkedilirken, yaralı 2 kişi ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralı Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi.  Polis olay yerinde sıkı güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:57
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