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Ekonomi Diyarbakır'da denetimler hızlandı
Ekonomi

Diyarbakır'da denetimler hızlandı

Temel gıda maddelerinde KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Diyarbakır’da denetimler hız kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 23:56:00 -
Diyarbakır'da denetimler hızlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentteki tüm marketleri teftiş ediyor. Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip yüzde 7’lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor. Kontrollerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konu tutanakla Ticaret İl Müdürlüğüne bildiriliyor. Denetimlere katılan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Ari, KDV’nin gıda ürünlerinde yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle başlattıkları ortak çalışmanın başarıyla devam ettiğini söyledi.

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