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Diyarbakır’da çocukları için eylem yapan ailelere Muş’tan destek

Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır’da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelere destek verdi.

08 Eylül 2019 Pazar 12:55
Diyarbakır’da çocukları için eylem yapan ailelere Muş’tan destek

Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır’da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelere destek verdi.


Diyarbakır’da anne Hacire Akar’ın dağa kaçırılan oğlu için başlattığı eylemin ardından çocukları için HDP binasının önünde birkaç günden beri eylem yapan annelere destek olduklarını söyleyen Muş Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Emrullah Aktaş, şu anda HDP önünde eylem yapan ve çocuğu dağa kaçırılan hasta bir annenin gözyaşına ortak olmak istediklerini söyledi. Bu annenin feryadına başta STK’lar olmak üzere özellikle şehit ve gazi annelerinin destek olması gerektiğini ifade eden Aktaş, “Gencecik çocuklarımızı kandırarak dağa kaldıran PKK terör örgütü, hiçbir zaman Kürtlere verilen zarardan başka bir şey yapmadı. PKK terör örgütü Kürt halkına faydadan daha çok zarar vermektedir. Bizler Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, Çerkez’i tüm Türkiye halkı olarak bir çatı altında toplanmalıyız, toplanmaya da devam etmekteyiz. Bunların tek işi milleti ayırmaktır. PKK terör örgütü özgürlük diye dağa kaçırdığı çocuklarını geri isteyen annelere her kesimden destek verelim. Bu annelere destek verdiğimiz takdirde bir daha hiçbir anne ağlamayacak ve hiçbir çocuk annesiz kalmayacaktır” dedi.


HDP’nin PKK’nın siyasi bir kanadı olduğunun altını çizen Aktaş, “PKK terör örgütüne taşeronluk ediyor ve PKK için eleman topladığını biliyoruz. HDP yetkililerinin orada eylem yapan annelere davranışları PKK ile bağı güçlendirmektedir. HDP bir aracı olarak bu çocukları kandırarak dağa gönderildiği bilinmektedir. Orada eylem yapan annelerimize gerekirse Muş’tan, Hakkâri’den, Şırnak’tan ve tüm illerimizdeki şehit ve gazi ailelerini toplayarak gidip her türlü desteği sağlayacağız. Şu anda birçok arkadaşlarımız eyleme destek vermektedir. Biz de Kars’tan Edirne’ye kadar destek vermeye hazırız” şeklinde konuştu.


Gazi annesi Rahime Aktaş ise, evlat acısının ne olduğunu bildiğini belirterek, “Bu açıdan haklı olarak çocukları için eylem yapan anneleri destekliyorum. Gerekirse ben de gidip eyleme katılırım. Hacire annenin çocuğu için başlattığı oturma eyleminin ardından oturma eylemi yapan diğer annelere de destek veriyoruz. Biz anneler olarak daha ağlamak istemiyoruz. Oğlum askerde iken çıkan çatışmada gazi oldu. Evlat acısı çok zor. Yaklaşık bir yıl süre ile çocuğumu hastanelerde gezdirdim. Askerimizin, polisimizin şehit olmasını istemiyoruz. Daha hiç kimsenin çocuğu ölmesin. Bir gazi annesi olarak Diyarbakır’da çocuklarını geri almak için eylem yapan annelere şehit ve gazi annelerinden destek bekliyorum. Gelsinler birlikte destek olmak için harekete geçelim. PKK terör örgütü tarafından dağa evladı kaçırılan bütün anaları da davet ediyorum“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:55
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