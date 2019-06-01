Diyarbakır’da çocuk şenliği düzenlendi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Belediyesinin, ortaklaşa Dağkapı Meydanında düzenlediği Çoçuk Şenliği’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Yenişehir ilçe Belediye Başkanı Belgin Diken çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Belediyesinin, ortaklaşa Dağkapı Meydanında düzenlediği Çoçuk Şenliği’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Yenişehir ilçe Belediye Başkanı Belgin Diken çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir İlçe Belediyesi ortaklaşa Çocuk Şenliği düzenledi. Dağkapı Meydanındaki etkinliğe başkanlar Adnan Selçuk Mızraklı, Belgin Diken, çocuklar ve aileleri katıldı. Organizasyona katılan çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi. İftar çadırının önünde oluşturulan platformda ilk olarak tiyatro oyunu sahnelendi. Araç bekleyen 3 farklı karakterin kavgayla başlayan oyun sonunda dostlukla tamamlanan durumlarının anlatıldığıtiyatro gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.