Diyarbakır'da Çatal deresi taşkın kontrol kanalının yüzde 95'i tamamlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Malkaya köyü Çatal deresi taşkın kontrol kanalı çalışmasının fiziki olarak yüzde 95'i tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Diyarbakır’a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ tarafından Diyarbakır'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Diyarbakır'da baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Yapımı devam eden Çüngüş ilçesi Malkaya köyü Çatal deresi taşkın kontrol kanalı hakkında Yıldız, şunları kaydetti:

"İş kapsamında toplam 646 metre çift taraflı kargir duvar ve 2 menfez yapılacaktır. Çalışmaların tamamlanmasıyla 1 mahalle ve 100 dekar arazinin taşkın riski azalacaktır. Bu yıl itibarıyla çift taraflı 620 metre kargir duvar inşaatı tamamlanmış olup işimizin yapımı hızla devam etmektedir. Çalışmada fiziki olarak yüzde 95 gerçekleşme sağlanmış olup çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir."