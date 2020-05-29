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Aktüel

Diyarbakır’da camiler namaz öncesi dezenfekte edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020’den beri kapalı olan ve tekrar ibadete açılan camilerde dezenfekte çalışması yaparak camileri ibadete hazır hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:37:53 -
Diyarbakır’da camiler namaz öncesi dezenfekte edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020’den beri kapalı olan ve tekrar ibadete açılan camilerde dezenfekte çalışması yaparak camileri ibadete hazır hale getirdi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, tekrar ibadete açılan camilerde dezenfekte çalışması yaparak ibadete hazır hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020’den beri kapalı olan ve tekrar ibadete açılan Diyarbakır’daki camilerde dezenfekte çalışması yaptı. Namazın temiz ve hijyenik bir ortamda geçmesi için ekiplerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi, cami avluları ve belirlenen alanlarda temizlik çalışması yaptıktan sonra dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, kentteki ibadethanelerde vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmeleri için çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

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