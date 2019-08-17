Diyarbakır’da caddeler grafiti ile süsleniyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent estetiği ve geçmişe dair bir hafıza oluşturmak amacıyla caddelerdeki istinat duvarlarını rengarenk boyalarla süslemeye başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent estetiği ve geçmişe dair bir hafıza oluşturmak amacıyla caddelerdeki istinat duvarlarını rengarenk boyalarla süslemeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, grafiti çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini oluşturmak amacıyla istinat duvarlarında grafiti çalışması başlattı. Yenişehir ilçesi Fiskaya Caddesi’nde erbane çalan kadınların ve yöresel elbiselerle halay çekenlerin resmedildiği çalışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yerinde inceledi.

Yürütülen çalışmayı inceleyen Mızraklı ve beraberindekiler, grafiti çalışmasını yapan sanatçılarla bilgi alışverişinde bulundu. Dicle Üniversitesi’ne giden Fiskaya Caddesi’nin yoğun olarak kullanıldığını belirten Mızraklı, bir kompozisyon oluşturularak kenti simgeleyecek birkaç farklı çalışmanın caddede yapılacağını bildirdi.

Mızraklı, kent estetiğinin önemine vurgu yaparak benzer grafiti çalışmalarının kentin farklı noktalarında da yapılacaklarını belirterek, "Grafiti çalışmaları ile ‘Duvarları konuşan bir kent’ oluşturmayı hedefliyoruz. Grafitilerin geçmişi hatırlatan bir hafızaya sahip olacak" dedi

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