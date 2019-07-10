Diyarbakır'da büyük tehlike! Kız yurdu boşaltıldı Diyarbakır'da görevlilerin yaptığı inceleme sonucu yıkılma tehlikesi raporu verilen kız yurdu boşaltılarak, öğrenciler başka yurtlara yerleştirildi.

Diyarbakır’da bir kız yurdu, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Öğrenciler, boş olan diğer yurtlara yerleştirildi. Boş yurtlara yerleştirildiler Diyarbakır’da KYK’ya bağlı olarak hizmet veren Ziya Gökalp Kız Öğrenci Yurdu, Dicle Üniversitesi’ndeki görevlilerin yaptığı inceleme sonucu yıkılma tehlikesi raporu verildi. Rapor üzerine yurt görevlileri, öğrencileri tahliye etti. Yurttan çıkarılan öğrenciler, kentteki boş yurtlara yerleştirildi. Öte yandan, Mehmet Akif Ersoy Kız Öğrenici Yurdu’nun ise sözleşmesinin bitmesi nedeniyle boşaltıldığı buradaki öğrencilerin de başka yurtlara nakledildiği kaydedildi.

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