  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır’da boş sokaklar drone ile görüntülendi

Diyarbakır sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü gece saatlerinde hayalet şehre döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 23:35:20 -
Diyarbakır’da boş sokaklar drone ile görüntülendi

Diyarbakır sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü gece saatlerinde hayalet şehre döndü.


İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır’ın da olduğu 31 il de 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma günü gece saat 00.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Gece saatlerinde ise Diyarbakır hayalet şehre büründü. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı