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Diyarbakır'da boğulan 4 kadın yan yana toprağa verildi

Silvan ilçesinde dün boğularak hayatını kaybeden iki kardeş, anneleri ve teyzeleri Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketleri Batman’ın Yeniçağlar köyünde yan yana defnedildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:31
Diyarbakır'da boğulan 4 kadın yan yana toprağa verildi

3 Temmuz’da Batman’ın Kozluk ilçesinde boğularak hayatını kaybeden amcaoğulları Yeniçağlar Köyü Muhtarı Ahmet Sayar’ın taziyesine katılmak için Batman’a gelen Hediye Karabulut (40) ve kızları Ayşenur (12), Şevval Nisa (9) ile Batman’da yaşayan teyzeleri Havva Kaya (35) Silvan Baraj Gölü’nde boğularak hayatını kaybetti.

Çayırönü Mezrası’nda yaşayan vatandaşlar tarafından boğulan 4 kadın sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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YAN YANA GÖMÜLDÜLER

Hayatını kaybeden kız kardeşler Ayşenur, Şevval Nisa, anneleri Hediye Karabulut ve teyzeleri Havva Kaya’nın cenazeleri yapılan otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi.

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Boğularak hayatını kaybeden 4 kadın, Batman’ın Yeniçağlar köyünde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:31
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