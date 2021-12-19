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Yerel Diyarbakır'da bir işyeri küle döndü
Yerel

Diyarbakır'da bir işyeri küle döndü

Diyarbakır'da bir lokantanın ızgara ocağında çıkan yangın, işyerini küle çevirdi. Lokantada yangın sırasında yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 21:04:00 -
Diyarbakır'da bir işyeri küle döndü

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi üzerindeki bir lokantada çıktı. Lokantanın ızgarasında çıkan yangın, kısa sürede tüm işyerini ve bacayı sardı.

Lokanta personeli ve vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak lokanta kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin oluşturduğu duman, tüm mahalleyi sararken yangın esnasındaki vatandaşların panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

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