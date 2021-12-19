Diyarbakır'da bir işyeri küle döndü

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi üzerindeki bir lokantada çıktı. Lokantanın ızgarasında çıkan yangın, kısa sürede tüm işyerini ve bacayı sardı.

Lokanta personeli ve vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak lokanta kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin oluşturduğu duman, tüm mahalleyi sararken yangın esnasındaki vatandaşların panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.