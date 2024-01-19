Diyarbakır'da bir iddialı çıkış, açılıyor: Ünlü Türk devi Sezai Karakoç'un adı verilecek! Müthiş haberi ortaya çıktı

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın restorasyon çalışmalarını tamamladığı Şehzadeler Konağı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Merkezi'ne dönüştürüldü.

Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç'un Türk Edebiyatı'nın "7 Güzel Adam"ından biri olarak kabul edildiği merkezde, şairin özel eşyaları ve kitapları da sergilenecek. Ayrıca, edebi etkinliklere ev sahipliği yapacak alanlar da bulunacak.

Sezai Karakoç'un doğum günü olan 22 Ocak'ta gerçekleşecek olan açılış törenine Ali İhsan Su'nun liderlik edeceği belirtildi.