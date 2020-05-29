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Aktüel

Diyarbakır’da aylar sonra sosyal mesafeli cuma namazı

Diyarbakır’da yaklaşık 2 buçuk ay önce kapatılan ve bugün tekrar açılan camilerde cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:03:44 -
Diyarbakır’da aylar sonra sosyal mesafeli cuma namazı

Diyarbakır’da yaklaşık 2 buçuk ay önce kapatılan ve bugün tekrar açılan camilerde cuma namazı kılındı. Namaz kılınacak alanlara gelen vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazlarını eda etti.


Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle Mart ayının ortasından itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Aylar sonra normalleşme süreci kapsamında daha önce belirlenen noktalar dezenfekte edilerek, ibadete uygun hale getirildi. Maske takıp sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar namazlarını kıldı.


Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve daire amirleri de Sur ilçesindeki tarihi Ali Paşa Camii’nde vatandaşlarla birlikte cuma namazını eda etti.


Camiye gelen vatandaşlardan Mustafa Özcal, aylar sonra ilk defa cuma namazını kılmanın kendilerini çok sevindirdiğini söyledi. Çok duygulu olduklarını belirten Özcal, "Allah bir daha bizi camiden uzaklaştırmasın, sürekli namaz kılmayı nasip etsin. Seccadelerimizi evden getirdik. Sosyal mesafemizi koruduk. O şekilde namazımızı eda ettik" dedi.

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