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Aktüel Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis
Aktüel

Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis

Eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan doktor Mesut Issı, ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:45:55 -
Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da geçen yıl avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan doktor Mesut Issı'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezası verildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Issı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, öldürülen avukat Issı'nın annesi Türkan Boylu ile avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Anne Boylu, sanık Issı'nın evlilikleri döneminde kızına sürekli şiddet uyguladığını ileri sürerek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Boylu'nun avukatları da sanığın, "canavarca hisle öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Issı savunmasında, Müzeyyen Issı'nın tahammülü mümkün olmayan hakaretlerinden dolayı bilinç kaybına uğradığını, ne yaptığını hatırlamadığını iddia etti.

Müzeyyen Issı ile kendisinin ve çocuklarının geleceğinin de öldüğünü savunan Issı, "Pişmanım, üzgünüm ve tüm insanlıktan özür diliyorum. Hakkımda ağır tahrik hükümlerinin ve iyi hal indiriminin uygulanmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Issı'nın, "eşe karşı kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanığın eylem sırasında, öncesinde ve sonrasındaki davranışları, eşini 11 el isabet sağlayacak şekilde ateş ederek öldürmesi, olayın oluş şekli ve tevilli ikrarları gerekçesiyle indirime gitmedi.

Doktor Mesut Issı, 19 Mayıs 2019'da merkez Kayapınar ilçesinde boşanma davalarının sürdüğü eşi avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı 11 el ateş ederek öldürmüştü.

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