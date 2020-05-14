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Aktüel

Diyarbakır'da arazi kavgasında 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:55:32 -
Diyarbakır'da arazi kavgasında 1 kişi öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Petekkaya Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan İ.O. ile Mehmet Karataş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Başından yaralanan Mehmet Karataş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çermik Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerden A.O'yu yakaladı.

A.O'nun jandarmadaki işlemleri devam ederken, İ.O'nun yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.


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