Diyarbakır'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı felç etti Diyarbakır'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı felç etti. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle caddeler beyaza büründü

Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış yerini bir anda dolu yağışına bıraktı. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeni ile caddeler beyaza bürünürken, dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerin de zarar gördüğü öğrenildi. Meteoroloji verilerine göre, kent merkezi ve ilçelerinde önümüzdeki saatlerde de sağanak ve dolu yağışı etkili olacağı bildirildi.

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