Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.