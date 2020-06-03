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Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 23:58:58 -
Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

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