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Diyarbakır’da ‘Aile Çalıştayı’

Yuvaların dağılmaması için uğraşan Aile STK'ları, Diyarbakır'da düzenlenecek olan “Aile Hukukundaki Sorunlar ve Çözüm Çalıştayı”nda bir araya geliyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:30
Diyarbakır’da ‘Aile Çalıştayı’

Faruk Arslan / İstanbul

Toplumun yapı taşını oluşturan yuvaların dağılmaması için Aile STK’larının çabaları devam ediyor. Alanında uzman konukların konuşmacı olarak yer alacağı “Aile Hukukundaki Sorunlar ve Çözüm Çalıştayı” bugün Diyarbakır’da düzenlenecek. Aile Platformu’nun öncülüğünde düzenlenecek olan Aile Çalıştayı’nda yuvaları problem yumağına sürükleyen 6284 sayılı kanun, müebbet nafaka, çocuk haczi ve velayet gibi problemler işlenecek. Diyarbakır Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecek “Aile Hukukundaki Sorunlar ve Çözüm Çalıştayı”nda alanında uzman konuklar konuşma yapacak.

Çalıştayda; Aile Platformu Başkanı Adem Çevik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürü Halid Açar, Mazlumder Genel Başkan Vekili Av. Nesib Yıldırım, Memursen Diyarbakır Şube Başkanı Yunus Memiş, Özgürder Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan, Hayat-Der Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Atlı, İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı Av. Mehmet Karadağ ve birçok öncü isim sunum gerçekleştirecek. Çalıştayla 10 Kasım Cumartesi günü (bugün) saat 13.00’te Diyarbakır Öğretmenevi’nde düzenlenecek. Aile Çalıştayları 17 Kasım’da Mardin’de, 24 Kasım’da ise Batman’da devam edecek.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 12:30
  1. Batman
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. Aile STK
  5. Aile Hukukundaki Sorunlar ve Çözüm Çalıştayı
  6. Aile Platformu
  7. Aile Çalıştayı
  8. Diyarbakır Öğretmenevi
  9. müebbet nafaka
  10. 6284 sayılı kanun
  11. çocuk haczi
  12. Aile Platformu Başkanı Adem Çevik
  13. Aile
  14. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürü Halid Açar
  15. Mazlumder Genel Başkan Vekili Av. Nesib Yıldırım
  16. Memursen Diyarbakır Şube Başkanı Yunus Memiş
  17. Özgürder Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan
  18. Hayat-Der Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Atlı
  19. İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı Av. Mehmet Karadağ

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