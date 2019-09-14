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Diyarbakır’da 800 yıllık İncil bulundu

Diyarbakır'da 800 yıllık olduğu tespit edilen ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yaprak ve 30 sayfadan oluşan 1 tane İncil ile 1 tane deri üzerine İbranice işlemeli ferman bulundu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:05
Diyarbakır’da 800 yıllık İncil bulundu

.tarafından 800 yıllık olduğu tespit edilen ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yaprak ve 30 sayfadan oluşan 1 adet İncil ile 1 adet deri üzerine İbranice işlemeli ferman bulundu.

Valilik açıklama yaptı

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerin satılmak üzereyken yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır il merkezinde ikamet eden 4 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları, 800 yıllık olduğunu değerlendirilen tarihi kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edilmiştir. Alınan bilgiye istinaden 12 Eylül 2019 Perşembe günü Diyarbakır ili Yehişehir ilçesinde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yaprak ve 30 sayfadan oluşan 1 adet İncil ile 1 adet deri üzerine İbranice işlemeli ferman ele geçirilmiştir. Olayda ele geçirilen kitaplar muhafaza altına alınmış, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:05
  1. Diyarbakır Valiliği
  2. İncil
  3. ceylan derisi
  4. ferman
  5. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı

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