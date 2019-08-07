0553 313 94 23

Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden (POMEM) mezun olan 592 öğrenci için tören düzenlendi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:12
Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den mezun oldu

Diyarbakır’da Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden (POMEM) mezun olan 592 öğrenci için tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.


Diyarbakır Polis Akademisi Başkanlığı Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2019 yılı 23. dönem POMEM mezuniyet töreni düzenlendi. 592 kişinin mezun olduğu töreneİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Diyarbakır il Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun olacak öğrencilerin yerlerini alması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, mezun olan 592 polis, yemin etmelerinin ardından şapkalarını havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.



Hayali gerçek oldu


Mezun olan polis memurlarından Mahmut Sermeyci, hayalinin polis olduğunu dile getirerek hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu aktardı. Sermeyci, "Çok mutluyum hayal ettiğim meslekti, daha iyi yerde daha büyük şerefle onur sahibiyim. Gerçekten çok heyecanlıyım, bu büyük bir onur. Bu görevi ömrüm yettiği kadar ölene kadar devam edeceğim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tekstil mühendisliğinde doluluk oranı yüzde 92'ye yaklaştı"
    1. "Tekstil mühendisliğinde doluluk oranı..
    2. Milli Piyango biletlerinde Malatya’ya..
    3. Diyarbakır’da Kurban bayramı namazı..
    4. Belediyeye ait binalar gençlik merkezi..
    5. Döviz kurları
    6. Bakan Kasapoğlu, Özdemir Görme Engelli..
    7. Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine "İsraf..
    8. Pamukkaleli minikler gezerek öğreniyor
    9. 'Tüm dünya acı çeker' demişti! Orduya..
    10. Nizip cezaevi kapatıldı
    11. 800 gram olarak dünyaya gelmişti,..
    12. Alanya’da otomobilde uyuşturucu..
    13. AB Proje Koordinatörü, Diyarbakır’daki..
    14. Dijital Dönüşüm Merkezi'ne KOBİ..
    15. Çayırova’da bayram hazırlıkları sürüyor
    16. Vali Yavuz: "Çocuk işçiliğini..
    17. Nazilli’de hummalı bayram temizliği
    18. Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den..
    19. Kamerun'da "üst düzey" mahkumlardan..
    20. ABD'li senatörlerden "Messenger Kids"..
    21. Giresun'da gölete giren üç kişiden..
    22. Samsun’da “bayram” tedbirleri
    23. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim..
    24. Altının kilogramı 263 bin 350 liraya..
    25. Kırmızı ışıkta U dönüşü yapan tıra..
    26. Diş ağrısını bıçak gibi kesen 5 yöntem!
    27. Adana'da kadına darp iddiası
    28. Plakadaki sahtecilik trafik kazasıyla..
    29. Yanıcı maddeyle oynarken yüzünden..
    30. Ordu İŞKUR yeni binasında
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"