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Aktüel

Diyarbakır’da 400 dönüm ekili alan kül oldu

Diyarbakır Çınar ilçesine, çalılıklarda çıkan yangın ekili araziye sıçradı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:55:43 -
Diyarbakır’da 400 dönüm ekili alan kül oldu

Diyarbakır Çınar ilçesine, çalılıklarda çıkan yangın ekili araziye sıçradı. Yangında 400 dönümlük ekili arazi kül oldu.


Olay, bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çınar’a bağlı Sürendal ve Köksalan köylerinde çalılıklarda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ekili arazilere sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin suyla köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangında 400 dönüm ekili arazi küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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