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Diyarbakır’da 30 branşta yaz spor kursları açıldı

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 branşta yaz spor kursları açıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:25
Diyarbakır’da 30 branşta yaz spor kursları açıldı

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 branşta yaz spor kursları açıldı. Kurslar, İl Spor Merkezleri ve Engelliler Spor Merkezleri tarafından uzman antrenörler eşliğinde il müdürlüklerinde ücretsiz olarak başlatıldığı belirtildi.


Okulların tatil olmasıyla birlikte Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü tarafından İl Spor Merkezleri ve Engelliler Spor Merkezleri’nde yüzme spor branşı hariç 30 branşta ücretsiz yaz spor kursları açıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde düzenlenen basın açıklamasına katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yoğun ve yorucu bir eğitim sezonunu geride bıraktıklarını ve herkesin dinlenmeyi, eğlenmeyi sporu hak ettiğini söyledi.


Vali Güzeloğlu, "Bu yüzden Diyarbakır ilinde tüm ilçelerimizde ve merkezde bütün gençlerimizin ve çocuklarımızın yani sizlerin sporla buluşması, sağlıklı, mutlu güvenli bir birey olmayı sağlamak için her alanda ve her konuda 30 branşta spor okullarımız açıldı. İşte sizin burada temsil ettiğiniz gibi isteğinize, yeteneğinize ve beklentinize göre spor okullarımız açıldı. Buralarda hem bedenen hem de ahlaken yetiştirecek hayata hazırlayacak başarılı bir birey ve gelecekte bir sporcu olmanızı sağlayacak çok güzel eğitim ve spor programlarımız sağlandı. Diyarbakır genelinde tüm tesislerimiz sizlere açık, sizleri bekliyoruz sevgili çocuklar. Biliyoruz ki sizlerin içinde geleceğin Türkiye, Avrupa, dünya şampiyonları çıkacak. Bayrağımızı göndere çıkaracak, milletimizin yüzünü güldürecek nice sportif başarılara ulaşacaksınız. Geçen yıl yaklaşık 20 bin sporcu ve yaz spor okullarında öğrenci kardeşimizi ağırladık. Ama bu yıl hedefimiz 50 bin çocuğumuzu, gencimizi Diyarbakır’da sporla buluşturmak. Özellikle engelli kardeşlerimizi ve gençlerimizi unutmadık. Dört branşta, görme engelli kardeşlerimizi, bedensel engelli kardeşlerimizi, zihinsel engelli kardeşlerimizi ve işitme engelli kardeşlerimizin de bir ilk olmak üzere bu yıl dört başlıkta kursları ve spor sportif faaliyetlerine dönük alt yapıları hazırladık" diye konuştu.


Vali Güzeloğlu, sporcularla selamlaşması ve konuşmasından sonra tenis oynadı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:25
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