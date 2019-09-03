Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden bir anne daha HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.
03 Eylül 2019 Salı 10:32
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