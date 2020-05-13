  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır’da 1 milyon lira ödülle Turuncu Liste’de aranan terörist yakalandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 1 terörist ölü, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:03:47 -
Diyarbakır’da 1 milyon lira ödülle Turuncu Liste’de aranan terörist yakalandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 1 terörist ölü, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin 1 milyon lira ödülle Turuncu Liste’de aranan Xebat Rodi kod adlı Tarık Kar olduğu kaydedildi.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice Akçabudak köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı. Çatışmada, 1 terörist sağ 1 terörist de ölü ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin terörden arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle Turuncu Listede yer alan örgütünün sözde Serhabun Lice alan sorumlusu Xebat Rodi kod adlı Tarık Kar olduğu tespit edildi.


Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı