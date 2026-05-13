Diyarbakır ve Batman için şiddetli yağış uyarısı yapıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'ın doğusu ve Batman için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın doğusu ve Batman'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.