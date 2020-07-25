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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, dengbejlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-07-25 09:21:50 -
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, dengbejlerle buluştu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, dengbejlerle bir araya geldi.

Karaloğlu, beraberinde Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile yöre halkının yaşam biçimi, gelenek ve göreneklerini yansıtan, sözlü edebiyatının temelini oluşturan Kürtçe "klam" ve "stran"larının seslendirildiği Büyükşehir Belediyesi Dengbej Evi'ni ziyaret etti.

Karaloğlu, burada görüştüğü dengbej Mehmet Tanrıverdi, Cemal Tanrıverdi, Hasan Bilici ve Neytullah Sayılı'nın seslendirdiği eserleri ilgiyle dinledi.


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