0553 313 94 23

Diyarbakır Valiliğinden ’ilçe belediyelerine kayyum’ iddialarına yalanlama

Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında ilçe belediyelerine kayyum atama hazırlığı yapıldığı iddialarını yalanladı.

06 Eylül 2019 Cuma 23:23
Diyarbakır Valiliğinden ’ilçe belediyelerine kayyum’ iddialarına yalanlama

Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında ilçe belediyelerine kayyum atama hazırlığı yapıldığı iddialarını yalanladı. Söz konusu haberler ve sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek istenen evrakların rutin bir işlem olduğu kaydedildi.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir takım internet haber siteleri ve bazı sosyal medya hesaplarında ’İlçe belediyelerine kayyum hazırlığı’ başlığı ile verilen haberlerde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Diyarbakır Valiliğine gönderdiği bir yazı üzerinden ilçe belediyelerine kayyum atama hazırlığı yapıldığı ileri sürülerek söz konusu evraklar paylaşılmıştır. Söz konusu haberler ve sosyal medya iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.



Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın Anayasanın 127’inci maddesinde tanımlanan vesayet yetkisi gereğince; Valiliklerimiz aracılığı ile muhtarlar dahil olmak üzere tüm mahalli idare organlarının suça konu iş ve işlemlerinin olup olmadığı, haklarında adli makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturma olup olmadığı rutin olarak takip edilmektedir. Bu süreç spekülasyona konu olmaması, görev yapan mahalli idare organlarının işlerini etkilememesi amacıyla ilgili mevzuatı kapsamında gizli yazışma kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin yukarıda belirtilen kapsamda Diyarbakır Valiliğimiz ve İçişleri Bakanlığımız arasındaki gizli yazışmaya ilişkin belgeleri spekülasyona yol açacak şekilde yayınladıkları görülmektedir. Bu belgeler İçişleri Bakanlığımızın vesayet yetkisi kapsamındaki görevi gereğince her seçim sonrası istenen rutin evraklar olup, gizli evrak niteliğinde olmalarından dolayı bunları sızdıranlar ile ilgili soruşturma başlatılmış ve bu belgeleri yayanlar ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 23:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümit milli maçın ardından
    1. Ümit milli maçın ardından
    2. Gaz kaçağı bulunan araca itfaiye..
    3. Taksim Meydanı’nda “TEKNOFEST” rüzgarı
    4. Milliler 2020 Tokyo’yu garantiledi
    5. Uyuyan kocasının başına keserle..
    6. Bayrampaşa'da iki otomobil çarpıştı: 5..
    7. ABD'de 'Dorian' alarmı! Yön değiştirdi
    8. Tarihçi Kemal Karpat'ın ismi..
    9. Yılmaz Özdil, Kemalistlerin sloganını..
    10. Çin'den İran'a 400 milyar dolarlık..
    11. İznik'te denizlerde yaşayan..
    12. Diyarbakır Valiliğinden ’ilçe..
    13. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İran..
    14. ABD Danimarka'nın Suriye'ye asker..
    15. Evlatları için nöbet tutan Diyarbakır..
    16. 'Gizemli hastalık'ta yeni ölüm! Sayı..
    17. Diyarbakır’da trafik kazaları: 2 yaralı
    18. Danimarka'dan Suriye'ye asker gönderme..
    19. Soylu açıkladı: İstanbul'dan..
    20. Lübnan Müftülüğünden Osmanlı'ya..
    21. Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa..
    22. Kurtköy'de fabrika yangını
    23. Bin 825 uzman erbaş için yemin töreni
    24. Konya’da kamyonet devrildi: 1 yaralı
    25. Bakan Pekcan İEF’te Çin standının..
    26. İstanbul Sultanbeyli’de bir mobilya..
    27. Yine gezmelerde olan İmamoğlu:..
    28. Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı..
    29. İEF 88. kez kapılarını açtı
    30. UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim