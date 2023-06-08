  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Diyarbakır Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi
Gündem

Diyarbakır Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-06-08 19:46:00 -
Diyarbakır Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinin kırsal Akçabudak ve Kılıçlı Mahallesi sınırlarında bulunan Dergan Mezrası doğusunun 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Diyarbakır Valiliği, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, Lice ilçesi kırsal Akçabudak ve Kılıçlı mahalleleri sınırlarında bulunan Dergan Mezrası doğusu bölgesinin 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Diyarbakır ili Lice ilçesi Akçabudak ve Kılıçlı Mahallesi sınırlarında bulunan Dergan Mezrası doğusu bölgesi 7 Haziran 2023 günü saat 23.45 (dahil) 22 Haziran 2023 günü saat 23.45 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

Dolar ve altın almaya koşanlara çağrı! İslam Memiş'ten hodri meydan
Dolar ve altın almaya koşanlara çağrı! İslam Memiş'ten hodri meydan

Ekonomi

Dolar ve altın almaya koşanlara çağrı! İslam Memiş'ten hodri meydan


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski Bakan Masum Türker'den şok ifşaat: Bankalar dövizle oynuyor
Eski Bakan Masum Türker'den şok ifşaat: Bankalar dövizle oynuyor

Ekonomi

Eski Bakan Masum Türker'den şok ifşaat: Bankalar dövizle oynuyor

TÜRSAB başkanı Bakan'la kavgalı mı?
TÜRSAB başkanı Bakan'la kavgalı mı?

Gündem

TÜRSAB başkanı Bakan'la kavgalı mı?

Diyarbakır'da sıcak gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Diyarbakır'da sıcak gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Gündem

Diyarbakır'da sıcak gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Kübra Par’a ve Nihal Bengisu’ya da yasak getirmişti! Turgay Ciner'den bir bilet daha
Kübra Par’a ve Nihal Bengisu’ya da yasak getirmişti! Turgay Ciner'den bir bilet daha

Medya

Kübra Par’a ve Nihal Bengisu’ya da yasak getirmişti! Turgay Ciner'den bir bilet daha

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan bomba anket sonucu! ‘CHP’ye teşekkür ederiz’
Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan bomba anket sonucu! ‘CHP’ye teşekkür ederiz’

Gündem

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan bomba anket sonucu! ‘CHP’ye teşekkür ederiz’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23