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Gündem Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreninde Atatürk’e ve Erdoğan’a hakaret etmişti! O şahıs paketlendi.
Gündem

Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreninde Atatürk’e ve Erdoğan’a hakaret etmişti! O şahıs paketlendi.

Yeniakit Publisher
2024-04-20 18:00:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı resmi açıklamada Atatürk’e ve Erdoğan’a hakaret eden U.G adlı şahısın gözaltına alındığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklaması şöyle;

Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden  U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce  gözaltına alınmıştır.

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