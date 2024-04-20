Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreninde Atatürk’e ve Erdoğan’a hakaret etmişti! O şahıs paketlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı resmi açıklamada Atatürk’e ve Erdoğan’a hakaret eden U.G adlı şahısın gözaltına alındığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklaması şöyle;
Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır.