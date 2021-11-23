Diyarbakır Silvan Projesi için gün sayıyor!

8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Türkiye'nin en büyük 2. sulama projesi olan Silvan Projesi kapsamında çalışmalar hızla sürüyor.

Silvan Projesi kapsamında inşası süren Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının yapımının tamamlanmasıyla yörede 7 milyar 500 milyon metreküp suyun depolanabileceği kapasite oluşturulacak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da bitimi sabırsızlıkla beklenen proje için açıklamalarda bulundu.

Bu proje ile beraber 8 baraj var

Projede ana barajla beraber 8 barajın olduğunu bildiren Karaloğlu, "Proje, sulama tesisleriyle aslında 31 ayrı işin olduğu, bugünkü 2021 yılı fiyatları ile sadece inşaat kısmı 20 milyar lira olan büyük bir kamu yatırımı. Şu ana kadar projenin alt barajlarından Kuruçay, Pamukçay ve Başlar barajında su tuttuk. Gelirken helikopterle de bunları yukarıdan görmüş olduk. Ambar Barajı'nda inşallah 2021'in sonunda su tutmaya başlayacağız. Kıbrıs Barajı'nda şu anda inşaat devam ediyor." diye konuştu.

Bulaklıdere Barajı'nın ihalesinin 2021'in sonunda yapılacağını ve son alt baraj olan Karacalar Barajı'nın ihalesinin de 2022'de gerçekleştirileceğini ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti;

"Avrupa'nın en büyüğü"

"Silvan Projesi'nin şu anda üzerinde bulunduğumuz en önemli yatırımı ana baraj. Bu ana baraj gövdesi kaya dolgu ve ön yüzeyi beton kaplama Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek barajı. 175,5 metre yüksekliği ile de Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek barajı ve 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi var. Barajın sadece inşaat maliyeti değil bir de bugünkü rakamlarla 4 milyar liralık da kamulaştırma maliyeti var ki şu anda kamulaştırma işlemlerine de devam ediyoruz."

2022'nin sonunda su tutacak

Şu anda barajın taş dolgususun bittiğini, ön yüzeyinin de betonlama çalışmasının devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "İnşallah 2022 yılı içerisinde ön yüzeyin betonlama çalışmaları tamamlanacak ve 2022'nin sonunda hedefimiz, Silvan Barajı'nda su tutmayı planlıyoruz. Su tuttuğumuz alanların kamulaştırılmasını tamamlayabilirsek 2022 sonunda inşallah su tutmuş olacağız." diye konuştu.

"İstihdam olanağı sağlayacak"

Karaloğlu, barajın temel amacının sulama olduğuna işaret eden Karaloğlu, "2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak bu barajdan, yani ana baraj ve alttaki 7 barajla beraber 2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak. Bu çok büyük bir alan ve tamamlandığında Silvan Barajı Diyarbakır’da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak ve yıllık bugünkü rakamlarla 3,5 milyarlık bir tarımsal gayri safi milli hasıla oluşturacak." ifadelerini kullandı.

"75 bin dönümlük alanda sulama başlayacak"

"Diyarbakır'ın özellikle Silvan, Bismil ve Sur ilçemizin çiftçilerinin gelirini çok yukarı çekecek. Özellikle bölgedeki sanayi, tarımsal ürünleri, pamuk, mısır gibi üretimini artıracak ve Diyarbakır'ı gerçek bir tarımsal üretim merkezine dönüştürecek. Bugün de Diyarbakır bir tarımsal üretim merkezidir. Ama Silvan Barajı bittiğinde gerçek bir tarımsal üretim merkezine haline dönüşecek. 2022 yılında 75 bin dönümlük alanda Kuruçay, Pamukçay ve Başlar barajımızdan ilk sulamaya başlayacağız." diyen Karaloğlu, çalışmaların sürdüğünü aktardı.