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Diyarbakır şehidi Çelebi, Trabzon'da toprağa verildi

Diyarbakır'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Çelebi, memleketi Trabzon'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:44
Diyarbakır şehidi Çelebi, Trabzon'da toprağa verildi

Diyarbakır'da devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 6 özel harekat polisi yaralandı. Helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılan yaralı polislerden Akın Çelebi ve Ali Uçar, kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polislerden Akın Çelebi için bugün öğlende memleketi Trabzon'daki Gülbaharhatun Cami'nde tören düzenlendi.

Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile askerler ve çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİT ANNESİNE KADIN POLİSLERDEN DESTEK

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Cenaze namazı öncesi şehidin tabutu önüne gelen ailesi, dua ederek gözyaşı döktü. Şehit polis Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, Trabzonspor forması konuldu. Şehidin kardeşleri Onur ve Emre Çelebi, cenazede babaları Necmi Çelebi ile birlikte taziyeleri kabul etti. Kadın polisler de taziyeleri kabul eden şehidin annesi Rukiye Çelebi'nin gözyaşlarını silerek teselli vermeye çalıştı.

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Şehit polis Çelebi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:44
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