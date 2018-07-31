Diyarbakır OSB’de istihdam hedefi 15 bin kişiye çıktı

Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla hükümetin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için başlattığı teşvik uygulaması sayesinde Diyarbakır’ın da içinde yer aldığı 6. bölge, yatırım için cazip hale getirildi.

Bu kapsamda aralarında gurbetçilerin de yer aldığı girişimciler, OSB’de yatırım yaparken, söz konusu işletmelerin üretime başlamasıyla çok sayıda kişi işe kavuştu. 5 yıl öncesine kadar 3 bin kişinin istihdam edildiği OSB’de bu süre içerisinde fabrikaların devreye alınmasıyla çalışan sayısı 7 bini aştı. 100’ü aşkın girişimcinin arsa tahsisi için sıra beklediği bölgede, inşaat ve proje aşamasındaki işletmelerin üretime geçmesiyle çalışan işçi sayısı 15 bine yükselecek.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, 15 yıl öncesine kadar girişimcilerin ilgi duymadığı bölgeye teşvik uygulamaları sayesinde ilginin yükseldiğini, bu sayede mermer, gıda, mobilya ve inşaat sektörlerinde üretim yapan fabrikaların kurulduğunu söyledi.