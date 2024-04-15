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Gündem Diyarbakır Nevruz alanı bu sefer terör sevicilerle değil Peygamber sevdalılarıyla dolacak!
Gündem

Diyarbakır Nevruz alanı bu sefer terör sevicilerle değil Peygamber sevdalılarıyla dolacak!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 20:59:00 - 2024-04-15 21:09:27
Diyarbakır Nevruz alanı bu sefer terör sevicilerle değil Peygamber sevdalılarıyla dolacak!

Peygamber Sevdalıları Vakfı, 28 Nisan Pazar günü Diyarbakır'da önemli bir etkinliğe imza atacak.

Diyarbakır Nevruz miting alanında yapılacak etkinlik saat 13:30'da başlayacak.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Diyarbakırlılar şu ifadelerle etkinliğe davet edildi:

"Cihad Önderi Hz. Muhammed (sav) temalı Mevlid-i Nebi etkinliğine davet

Peygamber Sevdalıları halkımızı; erkek, kadın, genç, yaşlı, çocuk demeden yüzbinler halinde meydanları, doldurmaya davet ediyoruz.

28 Nisan Pazar 13:30 / Nevruz Park Miting Alanı"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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