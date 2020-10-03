Diyarbakır Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da hava destekli gerçekleştirilen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Diyarbakır'da gerçekleştirilen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında 3 terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır-Lice kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
3 terörist etkisiz hale getirildi
Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.