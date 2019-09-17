0553 313 94 23

Diyarbakır Kulp Belediyene kayyum mu atandı? Kulp Belediye Başkanı kim oldu?

Son dakika haberine göre, HDP’nin elinde bulunan Diyarbakır Kulp Belediyesine kayyum atandı. Valilikten yapılan açıklamada, “Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Kulp Belediye Başkan Vekili olarak Valiliğimizce görevlendirilmiştir." HDP Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş hakkında terör örgütü üyesi olma ve terör propagandası yapma suçundan hakkında soruşturma sürüyordu. 31 Mart yerel seçimleri sonrası kayyum atanan HDP’li belediye saysı dört oldu.

17 Eylül 2019 Salı 08:52
Diyarbakır Kulp Belediyene kayyum mu atandı? Kulp Belediye Başkanı kim oldu?

Son dakika haberine göre, HDP’nin elinde bulunan Diyarbakır Kulp Belediyesine kayyum atandı. Valilikten yapılan açıklamada, “Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Kulp Belediye Başkan Vekili olarak Valiliğimizce görevlendirilmiştir." denildi. 31 Mart yerel seçimleri sonrası kayyum atanan HDP’li belediye saysı dört oldu.

Diyarbakır Valiliğinden Kulp belediyesine kayyum atanmasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, suçları kapsamında hakkında devam eden (5) ayrı soruşturma ve (1) Kovuşturma ile 12.09.2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesinde 7 Vatandaşımızın Şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma” suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hâkimliğinin 16.09.2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa GÖZLET Kulp Belediye Başkan Vekili olarak Valiliğimizce görevlendirilmiştir."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 08:52
  1. Diyarbakır
  2. Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş
  3. kulp belediyesine kayyum mu atandı
  4. kulp belediye başkanı kim oldu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’a gelmişti! Uluslararası ilk uçuşunu yaptı
    1. İstanbul’a gelmişti! Uluslararası ilk..
    2. Kulp Belediye başkanı olan Mustafa..
    3. 9 ilde düğmeye basıldı! FETÖ'ye bir..
    4. Diyarbakır Kulp Belediyene kayyum mu..
    5. Kara yollarında son durum
    6. Trump'tan bomba İran açıklaması!..
    7. Sivas'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Meteoroloji'den 13 il için yağış uyarısı
    9. Sağlık personeli alım ilanı sözleşmeli..
    10. İşte tutuklanan HDP'li Başkan'ın..
    11. Johnson küstü, kürsüye çıkmadı
    12. Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    13. İstanbul için kritik uyarı! Korkutan..
    14. Depresyona iyi gelen besinler nelerdir?
    15. Netanyahu'dan 'din' sömürüsü! Seçime..
    16. Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi:..
    17. Yunan ağlıyor: Artık stratejik bir..
    18. 17.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. Onlarcası HDP binasından çıkarıldı!..
    20. Esed rejiminden BM'ye mektup! 'Onları..
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor
    Diyarbakır’da aileye tehditler savurmuştu! Tutuklanan şahsın kim olduğu ortaya çıktı
    Diyarbakır’da aileye tehditler savurmuştu! Tutuklanan şahsın kim olduğu ortaya çıktı
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    İBB'den flaş çekilme kararı! 'Yeni sezonda yokuz'
    İBB'den flaş çekilme kararı! 'Yeni sezonda yokuz'

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Davutoğlu ve çevresi bu habere çok üzülecek! O isimler değişmeyecek
    Davutoğlu ve çevresi bu habere çok üzülecek! O isimler değişmeyecek
    Ağar’dan çarpıcı analiz: “Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir” ABD'nin yeni müttefiki İran olabilir mi?
    Ağar’dan çarpıcı analiz: “Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir” ABD'nin yeni müttefiki İran olabilir mi?