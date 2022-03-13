Son yılların en soğuk kış mevsimi geride kalırken, ilkbahar da kar yağışıyla başladı. Geride kalan 14 günlük süreçte adeta Türkiye beyaz örtüye büründü. Son olarak Diyarbakır Çınar’da da kar yağışının etkili olduğu gözlendi. Peki, Diyarbakır’da okullar tatil mi?

Diyarbakır hangi ilçelerde okullar tatil 14 Mart Pazartesi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, kar yağışı sebebiyle ilçede eğitime ara verildiğini duyurdu. Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadelerini kaydetti.

Çınar nerede?

Çınar, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyarbakır merkeze bağlı büyük bir köy olan Çınar 23 Haziran 1937 yılında, 3223 sayılı kanun ile bağımsız ilçe haline gelmiştir. Önceleri adı "Melkis" olup merkezi daha sonra "Hanakpınar" mahallesi yakınlarına taşınan ilçenin, 1937'den önce adı "Akpınar" ve "Hanakpınar" olarak bilinmekteydi.