Diyarbakır fay hattı nereden geçiyor? Diyarbakır deprem riskli bölgeler hangileri?

Son dakika deprem haberi. Geçmişten bu yana 3. derece deprem bölgesinde olduğu değerlendirilen Diyarbakır’ın yarısına yakının 1. derece, geri kalan kısmının ise 2. derece deprem riskinde olduğu bildirildi. Özellikle 1980 sonrası kentleşmenin tavan yaptığı ilde, olası bir depremin bilançosunun çok ağır olacağını değerlendiren uzmanlar, depremin değil insan eliyle yapılan binaların hayatları kararttığı görüşünde birleşti.

Diyarbakır’da deprem riski var mı?

Diyarbakır’ın deprem riski ile ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAFAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu, Diyarbakır’ın etkilendiği birçok kırık hatların olduğunu söyledi. Diyarbakır’ın, gerek Türkiye’de, gerek Pakistan’da ta Himalaya’lara kadar giden bir zom içerisinde bulunan ve bunlara bağlı küçük kırıkların hakim olduğu bir bölgede yer aldığını aktaran Yrd. Doç. Dr. İmamoğlu, her ne kadar Diyarbakır’ın üzerinde bulunduğu nokta kilit bir ana fay hattı üzerinde olmasa bile bu ana faylarda, bölge depremselliğinde ciddi bir etkinliği olan faylarda olabilecek depremlerin Diyarbakır’da ciddi bir sarsıntı hissi oluşturabileceğini dile getirdi.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu ise, “Bağlar bölgesi Diyarbakır’daki en riskli yapıların bulunduğu ve en yoğun popülasyonun olduğu bölgelerdir. Bağlar bölgesinde 5 sene önce ufak bir araştırmamız vardı, 20-25 bin civarında durumu çok ciddi riskli olan herhangi bir depremde yerle bir olacak binalar söz konusu. Diyarbakır’ı ben deprem açısından yüksek riskli derecede buluyorum.” dedi.