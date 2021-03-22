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Gündem Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlattı
Gündem

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlattı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın TBMM'deki uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında 'terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler' ile 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 19:30:00 -
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlattı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen paçavralar açılmıştı.

Soruşturma açıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır Nevruz'da yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Sancar'a, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında, 'terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler' ile 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

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