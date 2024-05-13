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Gündem Diyarbakır cezaevinde mahkum ve gardiyanlar zehirlendi!
Gündem

Diyarbakır cezaevinde mahkum ve gardiyanlar zehirlendi!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 22:23:00 - 2024-05-13 22:36:16

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda çok sayıda mahkumla infaz koruma memurunun zehirlendiği öğrenildi.

Zehirlenme vakalarının yemek kaynaklı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öğle saatinde dağıtılan yemekten birkaç saat sonra mahkumlar ve personel mide bulantısı ve kusma yaşayarak rahatsızlandı. Şikayetler üzerine kampüse çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Rahatsızlanan personel ve mahkumlar tedavi edilmek üzere müşahede altına alındı.

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