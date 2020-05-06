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Aktüel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere 100 bin maske desteği

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:24:36 -
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden berber ve kuaförlere 100 bin maske desteği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini açacak berber ve kuaförlere 100 bin maske, 5 bin koruyucu siperlik ve bin litre dezenfektan dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimiyle birlikte 11 Mayıs itibarıyla berber ile kuaförlerin tekrar hizmet vermeye başlayacakları anımsatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığının, koronavirüs salgınının kentte yayılmasını önlemek için birçok alanda çalışma yürüttüğü kaydedilen açıklamada, "Açıklanan normalleşme takvimine göre tekrar faaliyetlerine başlayacak berber ve kuaförlere, 100 bin maske, 5 bin koruyucu siperlik ve bin litre dezenfektan dağıtılacak." ifadelerine yer verildi.


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