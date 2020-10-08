Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi "Malzeme tamam, spora devam" sloganıyla kentte 24 farklı sportif branşta faaliyet yürüten 201 spor kulübüne 62 bin 496 spor malzemesi desteği sundu.

Büyükşehir Belediyesi Talaytepe Spor Merkezi'nde düzenlenen malzeme dağıtım töreni İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, yöresel halk oyunları ekibi ile tekvandocular gösteri yaptı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Amatör Spor Haftası'nın kutlu olmasını diledi.

Haftayı daha coşkulu etkinliklerle kutlamayı istediklerini fakat salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaloğlu, 2021'de daha coşkulu bir şekilde kutlamalar yapmayı temenni etti.

İlde 33 branşta 76 bin lisanslı sporcu bulunduğunu ifade eden Karaloğlu, "Belirtilen rakam, bu kadar genç nüfusu olan bir şehir için yetersiz. 255 kulübümüz var, bunu da arttırabiliriz. 57 milli sporcumuz ve önümüzdeki olimpiyatlara katılacak 4 de kota almış milli sporcumuz var." dedi.

"Diyarbakır'da yaşayan her bir gencimize ulaşmak, onları hem bedenen hem de ruhen sağlıklı birer birey haline getirmek istiyoruz." diyen Karaloğlu, bu vesileyle gençleri hem kötülüklerden hem de kötü niyetli insanlardan uzak tutmayı hedeflediklerini aktardı.

Amatör spor kulüplerine hem spor yapacakları mekanların inşası hem de malzeme tedariği noktasında desteklerini sürdüreceklerini kaydeden Karaloğlu, Türkiye'de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere gençlik ve spor faaliyetlerine büyük önem verildiğini aktardı.

Son dönemde hem Diyarbakır'da hem diğer şehirlerde spor alt yapısında tesisleşmenin arttığına işaret eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Diyarbakır'da hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız hem Büyükşehir Belediyemiz hem Valiliğimiz hem de kaymakamlıklarımız, belediyelerle spora, sporcuya ve spor tesislerine destek olmaya devam edecek. Çünkü bizim feda edebileceğimiz tek bir gencimiz dahi yok. Pandemiden çıkma sürecine bağlı olarak faaliyetlerimizi arttırmaya devam edeceğiz."

Törende daha sonra malzeme dağıtımı yapıldı, hatıra fotoğraf çekildi.

Törene, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı, TFF İcra Kurulu üyesi ve Başkan Vekili Ali Düşmez, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kaymakamlar, kamu kurumlarının temsilcileri ve amatör sporcular katıldı.