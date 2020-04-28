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Aktüel

Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma

2020-04-28 11:12:13 -
Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, baronun dün "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Nefret Söylemi Hakkındaki Basın Açıklaması" başlığıyla açıklaması nedeniyle baro yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/3 maddesi kapsamında, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlattı.

TCK'nin 216'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmü bulunuyor.

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