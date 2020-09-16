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Aktüel Diyarbakır Bağlar Belediyesinin yetiştirdiği organik meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
Aktüel

Diyarbakır Bağlar Belediyesinin yetiştirdiği organik meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu: - "Diyarbakır'ı, ilçemizi bu güzelliklerle gündeme getirelim. İlk mahsulü ihtiyaç sahiplerine ikram ettik. Önümüzdeki günlerde ikinci bahçemize başlayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:47:42 -
Diyarbakır Bağlar Belediyesinin yetiştirdiği organik meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi tarafından yürütülen "Kent İçi Organik Tarım Projesi" kapsamında ilçedeki 6 dönüm alanda yetiştirilen meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun geçen yıl başlattığı projede bu yıl ilk hasat yapıldı.

Bağcılar Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde yetişen erik, şeftali, elma, kiraz, armut, kavun ve karpuzda beklenen verim gerçekleşti.

Diyarbakır'ın tescilli ürünü olan karpuzun ağırlığı 25 kilograma ulaşırken, belediye 7 dönüm alanda ikinci meyve bahçesini de oluşturmak için çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Beyoğlu, kentin uygun ve muhtelif bölgelerinde meyve ve sebze bahçeleri oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

"Bu projeye başlarken amacımız Bağlar'ı tarihteki misyonuna kavuşturmaktı. Projenin ilk adımı başarılı oldu. Organik, doğal meyveler yetiştirdik." diyen Beyoğlu, ilçenin verimli topraklara sahip olduğunu aktardı.

Beyoğlu, "Diyarbakır'ı, ilçemizi bu güzelliklerle gündeme getirelim. İlk mahsulleri ihtiyaç sahiplerine ikram ettik. Önümüzdeki günlerde ikinci bahçemize başlayacağız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve milletimize verdiğimiz bir söz var. Tüm imkanları milletimiz için değerlendireceğiz." diye konuştu.

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