Diyarbakır annesinin, "Oğlum Roşat, yeter artık Allah rızası için dön gel" feryadı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 348. gününe girdi.



Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çifçi, 348 gündür HDP İl binası önünde evlat mücadelesi verdiklerini söyledi.

Yaz, kış, salgın demeden eylemlerine devam ettiklerini ifade eden Çifçi, şöyle konuştu:

"Bu zalimler evladımı alıp dağa kaçırdılar. Oğlumu almadan HDP İl binasının önünden gitmeyeceğim. Çocuklarım Şemdinli'den telefon açıyor, 'Anne gel, okullar açılıyor' diyorlar. Çocuklarımın hepsi sahipsizdir, sıcak yemek yiyemiyorlar. Ben de 'Kardeşinizi zalimler dağa götürmüş, diğer kardeşinizi de zalimler öldürmüş. İnşallah kardeşinizi zalimlerin elinden kurtaracağım' diyorum. İnşallah Allah yardımcı olur ve tüm annelerin evlatlarını bu zalimlerin elinden kurtaracağız."

Evladına seslenen Çifçi, "Siz bilmiyorsunuz bizim ne hallere düştüğümüzü. Oğlum Roşat, yeter artık Allah rızası için dön gel." ifadesini kullandı.

Oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş da oğlunun HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Yaklaşık bir senedir oturma eylemi yaptıklarını dile getiren Begdaş, şunları söyledi:

"Buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı vermeden hiçbir aile buradan gitmeyecek. Herkes kararlıdır, bunu iyi bilsinler. HDP sözde halkın demokrasi partisidir. Ben kimim? Bunlar insanlarla dalga mı geçiyorlar? Artık bu halk uyansın."



