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Diyarbakır annelerinin sesini dünyaya duyuruyorlar

Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 50’ye yakın gazeteci, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sesini tüm dünyaya duyuruyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:06
Diyarbakır annelerinin sesini dünyaya duyuruyorlar

Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 50’ye yakın gazeteci, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sesini tüm dünyaya duyuruyor.



Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin seslerini dünyaya duyuran gazeteciler, 10 gündür ailelerle birlikte nöbet tutuyor. 50’ye yakın gazeteci, tarafsız ve doğru bilgileri vatandaşlara ulaştırmak için gece gündüz dinlenmeden mesai yapıyor.



Bölgede yaklaşık 21 yıldır gazetecilik yapan Abdulkadir Konuksever, haber nöbetine devam ettiklerini söyledi. Konuksever, "Anneler 10 günden beri buradalar, tabi onların sayısı artığında ya da burada çıkan her olayda gazetecilerin burada bulunması gerekiyor. Yerel, ulusal ve uluslararası gazetecilerde buradalar. Aslında annelerle birlikte onlarda nöbet tutuyorlar. Bu biraz zor ancak bazı hikayeler var ki onları nakil etmek basın mensuplarına tatmin kazandırıyor. Burada anneler çocuklarını terör örgütüne kaptıran annelerin bir dramı var burada. Önünde bulunduğumuz parti aracılığıyla dağa götürüldüğünü iddia ediyor anneler. Bizler de buradayız, onların her anını haber merkezlerimize iletiyoruz. Bana göre tarihi olan bu tür olaylarda elinde silah olan bir örgüte karşı, kadın olarak gelip HDP önünde çocuğunu talep ediyorsun. Bunu bir anneden başkası yapamazdı, işte onlar bunu yapıyorlar bizde onlara tanık oluyoruz bence bu çok önemli bir şey" dedi.



"Onlar evlat nöbetinde biz de haber nöbetindeyiz"


Yaklaşık 13 yıldır gazetecilik yapan Sultan Akdoğan ise, annelerin evlat nöbetinde olduğunu kendilerinin ise haber nöbeti tuttuklarını söyledi. Akdoğan, "Onlar evlat nöbetinde 10 gündür bizlerde haber nöbetindeyiz. Onlarla birlikte geliyor, onlarla birlikte kalkıyoruz. Adeta onlarla birlikte nefes alıp vermeye başladık. Zor bir görev yaptığımızı söyleyebilirim ama onların acısı yanında bizim yaptığımız görevin zorluğu söylenemez bile. Birçok olayda çalıştık ama bu çok değişik olay burada annelerin evlat nöbetini takip etmek. Buradaki olay Türkiye’de gerçekten siyasi anlamında bir şeyleri de değiştirebilecek durumda. Bizde tabi basın mensupları olarak bunun sonunun nereyevaracağını merak ediyoruz, annelerin evlat nöbetinde söyledikleri, aldıkları her nefesi de buradan haklı bir annenin çığlığı olarak dünyaya duyurmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:06
  1. doğa

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