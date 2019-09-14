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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor- Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı:- "Tüm dünya ve Türkiye'ye buradan, bu merdivenlerden verilebilecek her mesajı veriyorlar. Sözün bittiği noktadayız"- ASDER Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Uludağ:- "Çocukları terör örgütünün kaçırması en büyük çocuk istismarıdır. Bunu herkesin görmesi gerekir. Annelerimizin bu cesareti ve onurlu duruşları ve artık yeter demeleri, terör örgütünü panikletti"

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:04
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere hukukçular ve sivil toplum kuruluşları destek ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde annelere, gül ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Anneleri ziyaret eden Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, destek için İstanbul'dan 50 hukukçuyla beraber geldiklerini söyledi.

Annelerin çocuklarına kavuşmak için yaptığı oturma eyleminin önemli mesajlar verdiğini vurgulayan Tatlı, şöyle konuştu:

"Biz Anadolu'nun bu yiğit insanlarının, analarımızın yanına gelelim, onlara bizim verebileceğimiz çok şey yok aslında. Tüm dünya ve Türkiye'ye buradan, bu merdivenlerden verilebilecek her mesajı veriyorlar. Sözün bittiği noktadayız. Bir ana için evladının ne olduğunu ancak bir ana anlayabilir. Bizler onların emrinde olduğumuzu, hukukçular olarak yapabileceğimiz bir şey olursa, iletmeye geldik. Onlarla beraber dua ediyoruz. Yanlarında durarak çocuklarına kavuşmaları için ne yapılması gerekiyorsa, gerekeni yapmaya hazırız."

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Uludağ da çocuklarına kavuşmak isteyen annelerle yüreklerinin bir olduğunu göstermek için geldiklerini belirtti.

Uludağ, şunları kaydetti:

"Bu devlet, bu vatan hepimizin. Çocukları terör örgütünün kaçırması en büyük çocuk istismarıdır. Bunu herkesin görmesi gerekir. Annelerimizin bu cesareti ve onurlu duruşları, artık yeter demeleri, terör örgütünü panikletti. İnşallah terör en kısa zamanda sona erecek. Terör ülkemizi nerede tehdit ediyorsa, orada terörün başını eziyoruz. Güvenlik güçlerimiz, bunların girilemez dediği en ücra noktalara girdi. Türk'ü, Kürt'ü ile bütün annelerin duyguları birdir. Bütün annelerin kalpleri bir atar. Biz birlik ve beraberlik içinde inşallah terörü sonlandıracağız. İnşallah bu annelerimiz en kısa sürede evlatlarına kavuşur. Biz biriz, beraberiz ve kardeşiz."

Hukukun Üstünlüğü Platformu Başkanı Şengül Karslı ve platform üyeleri, Uluslararası Hukukçular Birliği ve üyeleri, Antalya'dan Akdeniz Dayanışma Platformu üyeleri, Yeryüzü Avukatlar Derneği üyeleri, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Memur Sen Kadın Komisyonu üyeleri, Türkiye Bayburtlular Federasyonu üyeleri de annelere destek ziyaretinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:04
  1. çocuk kaçırma
  2. Diyarbakır annelerinin oturma eylemi
  3. HDP
  4. PKK

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